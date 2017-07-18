На перекур с чистой совестью. Минздрав отказался от идеи продлить курильщикам рабочий день

Из антитабачной концепции, разработанной Минздравом России на 2017-2022 годы, исчезло предложение увеличить рабочий день курильщикам, а также данные о том, в какие годы государство должно повышать акциз на табак. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на слова начальника контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы Владимира Мишеловина.

В старой редакции концепции Минздрава, положения которой были обнародованы в январе этого года, предполагалось, что время, потраченное на перекур, будут добавлять к основному рабочему времени персонала. Предложение вызвало критику со стороны Минтруда, который предложил Минздраву вместо предложений по регулированию рабочего времени заняться реформой медицинского страхования, напоминает издание.

Кроме того, из документа убрали цифры, в какие годы должны повышаться акцизы на табачную продукцию, и запрет на продажу табачной продукции родившимся после 2015 года,уточняет "Коммерсант".