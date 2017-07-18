В окружной центр на Новый год приедет главный Дед Мороз страны

В Ханты-Мансийск на Новый год из Великого Устюга приедет главный Дед Мороз страны. Об этом рассказала заместитель министра культуры России Алла Манилова на встрече с заместителем губернатора Югры Алексей Забозлаевым, которая прошла в Москве.

Делегация ХМАО прибыла в столицу для обсуждения концепции проекта «Новогодняя столица России» - он состоится в округе при поддержке министерства. На встрече обсуждалось взаимодействие федеральных, окружных и муниципальных органов власти в период подготовки общероссийского события.

Алексей Забозлаев заверил замминистра в том, что в вопросах логистики и технического оснащения праздничного события региональные власти окажутся на высоте. «Ханты-Мансийск неоднократно принимал и проводил мероприятия всероссийского и международного уровней, город обладает всей необходимой инфраструктурой и техническими ресурсами для того, чтобы провести праздник на достойном уровне», - отметил замглавы региона.

В настоящий момент Минкультуры проводятся переговоры с потенциальными организаторами масштабного мероприятия. Известно, что одним из них может стать режиссер праздника российских выпускников – «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Новогодняя ночь в Ханты-Мансийске будет грандиозным событием и самым ярким шоу всего проекта. Обязательными атрибутами праздника станут поздравление президента России жителей и гостей Ханты-Мансийска, а так же визит самого главного Деда Мороза страны из Великого Устюга», - рассказала Алла Манилова.

Напомним, что старт новогодних мероприятий в Ханты-Мансийске запланирован на 9 декабря 2017 года, финиширует праздничный марафон 8 января 2018 года.