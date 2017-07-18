Грибы нашли, а машину потеряли. Сургутская пара забыла, где оставила автомобиль

В сургутскую полицию с необычным заявлением обратилась пожилая сургутская пара. Накануне вечером супруги отправились за грибами, оставили машину на опушке, но выйдя из леса не смогли найти авто.

Как выяснилось, сургутяне не могут вспомнить, где точно оставили автомобиль. Полиция Сургута ищет ВАЗ-21074 вишневого цвета с государственным номером Т 423 РХ 86 регион.

Кроме того, полицейские просят откликнуться водителя, который подвез супругов обратно до города.