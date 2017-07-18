Пожарные Нижневартовска спасли семь человек из горящей пятиэтажки

Семь человек, включая двоих детей, спасли накануне вечером пожарные Нижневартовска из горящей пятиэтажки по улице Нефтяников. .

К моменту прибытия пожарных из окна второго этажа валил густой едкий дым, который распространился в соседние квартиры. На балконах и в окнах третьего этажа о помощи просили люди - высокая задымленность помещений не позволила им покинуть опасную зону. В первую очередь, сотрудники МЧС эвакуировали их. Параллельно звенья газодымозащитной службы помогли покинуть дом еще 10 жильцам дома.

В ходе разведки пожарные обнаружили, что дверь в горящую квартиру оказалась не заперта, хозяева успели покинуть помещение в минуту опасности. В течение нескольких минут огнеборцы справились с возгоранием, не позволив пламени распространиться за пределы помещения. От огня пострадала кухонная мебель и бытовая техника, квартира закопчена по всей площади. Кстати, по словам соседей, здесь хозяева вели асоциальный образ жизни.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 12 человек личного состава.