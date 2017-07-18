Многодетные семьи Югры поддержали идею единовременных выплат молодым югорчанам

Родительская общественность высоко оценили идею окружного правительства единовременно выплатить всем югорчанам, родившимся с 1 января 1993 года, по пять тысяч рублей.

В семье Натальи Кузовкиной воспитываются два мальчика-школьника и две девочки-студентки. Все они получат по пять тысяч рублей.

Эта поддержка от правительства, конечно, получила большой отклик, высокую оценку и в других приемных семьях, так как выплаты будут предоставлены целому поколению югорчан. И наша региональная организация помощи детям, в которую входят и другие приемные семьи, дети льготных категорий, высоко ценят данную меру поддержки, подписанную губернатором Натальей Владимировной. Это самая масштабная и значительная единовременная выплата вообще в истории Югры. Мы очень рады, и очень благодарны губернатору за этот подарок. Дети будут рады. Хочется и чем-то их порадовать, и побаловать. Скорее всего потратим деньки на что-то для учебы: литературу, канцелярские принадлежности

- поделилась Наталья Кузовкина.

Председатель общественной организации, мама двоих детей, Татьяна Сергеева добавила, что такая поддержка важна для всех родителей.

«Неважно, многодетная семья или не многодетная, деньги нужны всем. И такая сумма очень значима для семей», - отметила она.

У Светланы Бронниковой, которая живет в Каркатеевы, двое детей. Право на выплату имеет только младшая дочь, которой исполнилось семнадцать лет, но вся семья рада приятной новости.

Мы уверены, что у жителей не возникнет никаких проблем с подачей заявления через портал Госуслуг и получением выплаты, которую мы с удовольствием подарим нашей дочери, как дополнительный подарок к Новому году или дню рождения. Ведь она достаточно взрослая, чтобы самостоятельно распорядиться этой суммой. Такой шаг со стороны правительства округа обязательно позитивно воспримется всеми жителями района и всей Югры. Благодаря ему молодое поколение надолго запомнит сочетание важных для истории округа исторических дат и будет гордиться тем, что стояли у истоков «Десятилетия детства, - прокомментировала Светлана Бронникова инициативу органов власти округа.

То, что это справедливое решение, считает и Тамара Юсупова.

«Моя младшая дочь Эльвира родилась в конце 1999 года, но чем она хуже ее одноклассников, которых угораздило родиться в 2000-м и которые попадали в число получателей выплат Фонда поколений? Она только что окончила школу, думаю, выплата станет ей небольшой поддержкой в начале нового учебного года», - считает Татьяна.

Напомним, мера поддержки приурочена к трем знаменательным датам - к началу объявленного президентом России "Десятилетия детства", 25-летию Конституции РФ и 825-летию первого упоминания о Югре в русских исторических летописях. Ей смогут воспользоваться свыше 515 тысяч семей и молодых людей.