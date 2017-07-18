Объявлен конкурс на должность руководителя Югорского фонда капремонта

В Югре будет назначен новый руководитель окружного фонда капремонта. Об этом стало известно из решения комиссии по проведению конкурса для назначения на должность главы фонда 13 июля 2017 года.

После подачи заявлений от кандидатов и проверки их документов к участию в конкурсе на должность руководителя фонда капремонта и к сдаче квалификационного экзамена были допущены: Геннадий Знобищев, Ольга Новикова, Николай Вторушин, Борис Дутов, Елена Дарибабина и Виктор Кульчицкий.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 25 июля 2017 года.