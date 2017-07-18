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В России одна проблема. Силы Роспотребнадзора брошены на изучения вреда от спиннеров

Роспотребнадзор вплотную займется изучением вреда от использования спиннеров. Заявление об этом опубликовано на сайте ведомства.

"В последнее время в России отмечается агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров. Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", - говорится в сообщении.

Ведомство на полном серьезе рекомендует родителям внимательно отнестись к "новой угрозе". В частности:

- не приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук;
- не приобретать игрушку через зарубежные интернет-ресурсы;

- не оставлять малолетних детей наедине со спиннером без присмотра взрослых.

Для тех россиян, кто еще не знает о модном развлечении, Роспотребнадзор подготовил справку, согласно которой, спиннер - это прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. "Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную, часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления и размещенным по центру подшипником. То есть подшипник, расположен в центре, а лепестки — перпендикулярно относительно его оси", - говорится в просветительском материале.

Напомним, недавно на канале "Россия-24" вышло несколько материалов, в которых спиннер назван "игрушкой оппозиции". В частности, в сюжете рассказывалось, что игрушки продавались на протестных митингах 12 июня, таким образом на мероприятие привлекалась "потенциально протестная аудитория".



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Сегодня в 17:09, просмотров: 107, комментариев: 0


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