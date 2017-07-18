Молодёжь Югры поддержала решение о единовременных выплатах

На прошлой неделе губернатор Югры Наталья Комарова поддержала законопроект о масштабной единовременной выплате молодым людям, которые родились в Югре в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года и живущим в регионе. Если законопроект примут, поддержку округа получат около 515 тысяч семей и молодых людей. Размер выплаты на одного человека составит пять тысяч рублей.

Выплату произведут в следующем году. Формально она будет приурочена к началу объявленного президентом России Десятилетия детства, 825-летию первого упоминания о Югре в русских исторических летописях, а также 25-летию Конституции РФ, провозгласившей Ханты-Мансийский автономный округ самостоятельным регионом.

Максим Игнатенко, студент Сургутского государственного университета по специальности «Психология служебной деятельности». Он родился в Сургуте в 1995 году и до сих пор живёт в родной Югре. Уезжать из округа не собирается. О том, что ему полагается выплата в размере пяти тысяч узнал от знакомого.

«Это конечно хорошо, что выплатят и все дела. Приятная прибавка к кошельку никогда не бывает лишней, тем более если ты студент и пока не работаешь», - считает Максим.

Другой юноша – Антон Тагайназаров, также уроженец Сургута. На днях он закончил Сургутский университет по специальности «Строительство». С дальнейшими планами на жизнь пока определиться не успел и хочет немного отдохнуть для себя.

«Про выплату узнал по радио, а вот подробностей читать не доводилось. Да в социальных сетях я не сижу в таких группах, в которых обсуждают подобные темы. Выплатят – хорошо. Для меня это неожиданность», - говорит Антон.

Многие общественники отметили, что такая масштабная акция привлечет внимание молодежи к действительно знаковому событию в истории России и Югры – принятию Конституции и провозглашения самостоятельности нашего региона.

Так считает член Ассоциации детских и молодежных общественных объединений Югры Марат Ласкин.

«Выплата, которая планировалась по линии Фонда поколений, почему-то предполагалась для тех, кто родился с 2000 года. Это всегда вызывало вопросы – почему 2000 год, а чем хуже те, кто родился раньше, откуда вообще появилась такая дата? Привязку к юбилею Конституции мы считаем абсолютно справедливой. С её принятием наша Югра была провозглашена самостоятельным, равноправным субъектом Российской Федерации. За эти 25 лет выросло целое поколение югорчан, родившихся в современной России», - подчеркнул Марат Ласкин.

Напомним, что единовременную выплату планируется предоставлять в беззаявительном порядке гражданам, состоящим на учете в органах социальной защиты населения, в период с 1 января до 1 марта 2018 года. В заявительном порядке выплата будет предоставляться гражданам, не состоящим на учете в органах социальной защиты населения, в течение 2018 года.