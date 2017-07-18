Общественники Югры поддержали масштабную единовременную выплату детям и молодежи региона

На прошлой неделе в заседании окружного правительства, состоявшегося под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой, активно обсуждался законопроект о масштабных единовременных выплатах всем югорчанам, родившимся в автономном округе за последние 25 лет, начиная с 1993 по 2017 годы, и проживающим в нем на данный момент. Во встрече приняло участие рекордное количество людей – это не только чиновники, но и представители общественности, многодетные семьи, лидеры молодежных движений, органов местного самоуправления со всех муниципалитетов.

По мнению председателя общественного совета Сургутского района Ирины Ковалевой, такая единовременная выплата – единственно разумный компромисс в связи с ликвидацией Фонда поколений:



Хотелось бы отметить, что по требованиям законодательства стало невозможным произвести денежные выплаты Фонда поколений. Правительство и Дума Югры нашли выход и возможность, средства будут выплачены детям и молодежи. Ясен и прозрачен механизм предоставления этих выплат. Он понятен, и будет доступен через Единый портал, т.е. не вызовет никаких проблем в получении. Общественность Сургутского района горячо поддерживает эту инициативу

Многие общественники отметили, что такая масштабная акция привлечет внимание молодежи к действительно знаковому событию в истории России и Югры – принятию Конституции.

Сегодняшнее решение уникально не только для Югры, но и для всей России. Оно знаково привязано к историческим датам, поэтому дети и взрослые смогут почувствовать связь между историей России и Югры, значимость этих дат. Наш регион - лидер по качеству жизни в РФ, здесь - уникальные меры поддержки семей и детей

- отметила Юлия Юдина, координатор регионального отделения Российского движения школьников из Сургута.

Председатель комиссии по вопросам семейной политики Общественной палаты Югры Нонна Некрасова напомнила о социальной ориентированности бюджета округа. По сравнению с 2010 годом доля социальных расходов в бюджете увеличилась на 4,5%, и составляет почти 65 процентов. Это один из максимальных показателей в стране.

«Таким образом, главные инвестиции Югры – это инвестиции в человека. А главные люди нашей земли – это дети, - сказала Нонна Некрасова. – Решение, о котором мы сегодня говорим, на самом деле уникальное. Это подарок югорским семьям, причем самый масштабный по охвату в истории округа. Но дело даже не в сумме выплаты, а в самой сути этого решения. Это благодарность родителям, которые в непростых климатических условиях рожали и растили своих детей, работали, развивая экономику округа. Очень хотелось бы, чтобы молодые югорчане, получив образование, возвращались на югорскую землю работать и укреплять экономику округа, как и их родители. Хочу поблагодарить вас за такое решение от югорских семей и себя лично, как мамы 17 летней дочери».

Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова:

Проект нужный и важный, потому что затрагивает огромное количество граждан – треть населения округа, а с учетом состава семей – практически всех. Он оказывает поддержку семьям без ссылки на социальный статус. Это объединяет всех нас под девизом: «Рожденные и живущие в Югре». Как мама скажу, что это помощь моей семье, за которую я очень благодарю. Известный пианист Денис Мацуев сказал: «Сибиряк – это национальность». Я же скажу, что северяне и югорчане – это особая нация с особым знаком качества