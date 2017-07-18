Ученые рассказали, что северная диета поможет сохранить трезвый рассудок

Наиболее эффективная диета для сохранения здоровья головного мозга человека — скандинавская. Именно к такому выводу пришла группа исследователей из Каролинского института, расположенного в Швеции. Об этом сообщило издание The Times.

Исследование, в котором приняли участие 2223 человека, показало: те, кто придерживался так называемой норвежской диеты, имели более низкую вероятность развития деменции (приобретенного слабоумия) и болезни Альцгеймера в пожилом возрасте, нежели остальные люди.

Скандинавская, или северная, диета предлагает употреблять много рыбы, овощей, фруктов, риса и курицы. При таком типе питания почти исключены корнеплоды и картофель, а также рафинированные зерновые продукты. Полностью исключено употребление консервов. Допускается умеренное употребление вина.

Кстати, помимо скандинавской диеты, ученые отмечают положительное влияние средиземноморской.