На улице Губкина перекроют дорогу на три дня. Маршруты автобусов изменятся // ГРАФИК

В районе магазина "Тархун" запланирован ремонт сетей, поэтому на улице Губкина (участок от Энтузиастов до Набережного проспекта) перекроют дорогу на три дня с 23.00 21.07.2017 до 06.00 24.07.2017.

На время перекрытия движение маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующим схемам:

- маршрут № 1 – при движении от остановочного пункта «Музыкальный колледж» по ул. 60 лет Октября (исключается заезд на остановочный пункт «Больничный комплекс»), пр-т Набережный (остановочный пункт «парк Нефтяников), далее по маршруту;

- маршруты № 3, 11, 19 – объезд по пр. Ленина, ул. И. Киртбая, ул. Ф, Показаньева до остановочного пункта «Больничный комплекс», далее по маршрутам;

- маршрут № 7 – при движении от остановочного пункта «Восход» по ул. Нефтяников, ул. Восход, остановочный пункт «пр-т Набережный», далее по маршруту;

- маршрут № 14 – при движении от остановочного пункта «Аврора» по пр. Ленина, ул. Профсоюзов (остановочный пункт «Автовокзал»), далее по маршруту;

- маршруты № 109-1, 109-2 – по укороченной схеме: при движении с СОТ по Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева – остановочный пункт «Больничный комплекс» (конечная);

- маршруты № 23, № 119 – при движении от остановочного пункта «УТТ-1» (с чётной стороны ул. Аэрофлотской) по ул. И. Киртбая, ул. Ф. Показаньева, пр-т Набережный остановочный пункт «Больничный комплекс», далее по маршруту:

- маршрут № 47 – при движении от остановочного пункта «гостиница «Обь» (чётная сторона) по пр. Набережный, Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева (остановочный пункт «Больничный комплекс»), далее по маршруту;

- маршрут № 96 – движение по укороченной схеме, от остановочного пункта «гостиница «Обь» по пр. Набережный, ул. Энтузиастов, пр-т Ленина (остановочный пункт «Аврора»), далее по маршруту.

Сообщил департамент городского хозяйства.