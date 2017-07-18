​ДНР объявила себя государством Малороссия и собирается вливаться в Россию

Глава самопровозглашенной ДНР объявил о создании государства Малороссия. Конституционный акт нового государства зачитал и.о. заместителя председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев, сообщают «Ведомости».

«Мы, представители бывших регионов «Украины» (за исключением Крыма) заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей «Украины». Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя», — говорится в конституционном акте.

Таким образом, согласно документу, столицей нового государства станет Донецк, а Киев сохранит за собой статус историко-культурного центра. Ранее глава ДНР Александр Захарченко зачитал декларацию, в которой обосновывается необходимость создания Малороссии, новое государство призвано «остановить гражданскую войну и избежать новых жертв». Также Захарченко предложил ввести в новой стране чрезвычайное положение на три года «ввиду избежания хаоса». И начать расследования преступлений в Одессе, на Майдане и в Донбассе. «Мы предлагаем новый план, план реинтеграции страны. Не так давно мы запустили государственную программу по объединению народов Донбасса, мы предлагаем всем жителям Украины выход из войны через переучреждение страны, это мирный выход», — уточняет Александр Захарченко.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко, прокомментировал речь Захарченко, по его словам Киев восстановит суверенитет в Донбассе и Крыму.

Стоит отметить, что Малороссия рассчитывает присоединиться к союзному государству России и Белоруссии при сохранении суверенитета, сообщил Александр Тимофеев. По его словам конституция будет принята на всенародном референдуме после обсуждения.

«Сурков, исчезнувший не только из информационного, но и властного поля, предложил забавную концепцию – объявить всю Украину несостоявшимся государством и презапустить проект вассального образования как будущей части России, – объясняет ситуацию в своем телеграм-канале главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. – Малороссия – это часть Российской империи. То есть идти не по Крымскому или Абхазскому, а по Южно-Осетинскому сценарию с последующим объединением. А сейчас сделать типа ГДР/ФРГ. Ну чтоб Путин одобрил. А Минские соглашения побоку. И действительно, какие-то соглашения... Очевидно, что Кремль одобрил».