​С отменой роуминга цены вырастут для всех абонентов

Тарифы на услуги сотовой связи могут вырасти, из-за отмены платы за роуминг по России, заявила директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая.

«Отмена роуминга повлечет рост тарифов на сотовую связь для всех абонентов. Сейчас услугами роуминга внутри РФ пользуется лишь около 7% абонентов. Если отменить плату за роуминг, то операторы вынуждены будут перераспределить затраты на обслуживание путешествующих абонентов на всех абонентов», - приводит ее слова «РИА Новости».

Напомним siapress.ru уже сообщал ранее, о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала изменить тарифы на роуминг, исключив разницу в цене за пользование связью вне домашнего региона.