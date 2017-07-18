​Руководитель автоинспеции РФ рассказал о главных проблемах на дорогах (спойлер: все как в известной поговорке)

Руководитель ГИБДД Михаил Черников, поделился своим мнением о главных проблемах на дорогах, сообщают «Ведомости».

Он считает, что главной проблемой является автохамство и пренебрежение правилами. «Во-вторых, это состояние автодорог и их пропускная способность, особенно в городах», - добавил Черников. Примечательно, что по его мнению число автохамов на дорогах не становится больше, но «эти ситуации становятся, скорее, более резонансными с точки зрения общественного мнения».

Он также отметил водителей-иностранцев, которые работают на общественном транспорте и имеют низкий уровень вождения. «Должен сказать, что с первого раза экзамены сдают только 10% иностранных водителей, это говорит о слабом уровне их подготовки. Хочу отметить, что каких-либо проблем, связанных с приемом экзаменов и обменом иностранных водительских удостоверений, нами не выявлено», - сказал Черников.

Напомним, что с 1 июня в силу вступил закон, запрещающий работать на территории России имея лишь иностранные права, все водители-иностранцы должны сдать экзамены для получения российского удостоверения.