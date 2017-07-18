Поклонская сообщила, сколько именно верующих оскорбились еще не вышедшей в прокат «Матильдой» 

Депутат Госдумы России Наталья Поклонской озвучила точное число оскорбленных еще не вышедшим кинофильмом Алексея Учителя «Матильда», сообщает lenta.ru. Таковых оказалось «более 40 тысяч граждан России и других стран».

Поклонскую возмущает, что главную роль в ленте исполнил актер, якобы снимавшийся в порнофильмах, поэтому она не может игнорировать обращения граждан.

Парламентарий добавила, что в «Матильде» ей также не нравится приписываемая императрице Александре Федоровне любовь к оккультным наукам.

Напомним, что скандал вокруг картины разгорелся в ноябре 2016 года. Тогда Поклонская несколько раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих.

Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября в Мариинском театре. В широкий прокат картина выйдет 25 октября.