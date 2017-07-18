​В Сургуте под суд пошел начальник отдела окружного военкомата

Городская прокуратура утвердили обвинения о взяточничестве в отношении начальника отдела военного комиссариата ХМАО-Югры по г.Сургуту и Сургутскому району. Ранее следствие установило, что в 2016 году обвиняемый хотел помочь племяннику своего знакомого поступить в военное образовательное учреждение, он согласился передать взятку в размере 120 тыс. рублей для преподавателя кафедры Тюменского высшего военного командного училища, сообщает прокуратура Сургута.

После утверждения обвинения дело направили в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу. Примечательно, что решением Екатеринбурского гарнизонного военного суда преподавателю назначили штраф в размере 100 тыс. рублей за получение взятки, а взяткодатель попал под суд.