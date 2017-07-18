План по ремонту дорог в Сургуте выполнен на 70%

170 тысяч квадратных метров дорожного полотна будет обновлено в ходе ремонтного сезона в крупнейшем муниципалитете Югры. Подрядчики из компаний «Северавтодор», «ЮТА-С», «Автодорстрой» и «ЮВиС» обязуются завершить работы в назначенные сроки.

Ход ремонта дорог в городе в конце минувшей недели оценили глава Сургута Вадим Шувалов и председатель думы Надежда Красноярова. Проверка прошла поздним вечером, в то время, когда подрядчики работают активнее всего, потому что не создают затруднений для автомобильного движения. За двухчасовую поездку руководители города осмотрели участок улицы Мелик-Карамова – от ул. Югорской до ул. Геологической, где работы по восстановлению дорожного полотна ведутся методом сплошного асфальтирования, а также улицу Каролинского, работы асфальтоукладочного комплекса на которой начались недавно. Последней в списке проверяющих стала улица Семена Билецкого, здесь также выполняются работы методом сплошного асфальтирования.

«Мы посмотрели, как ведутся работы разных видов: это и устранение колейности, и обустройство бордюров, и сплошное асфальтирование. Увидели, что технологии соблюдаются, подрядчики придерживаются стандартов и регламентов. Мы будем добиваться устранения подрядчиками всех недоделок в случае их выявления, чтобы дороги прослужили много лет», - сказал Вадим Шувалов.

«Все подрядчики нам хорошо известны, они уже четвертый год работают в городе, это хорошие бригады. Поначалу между нами было недопонимание, недоверие: они не понимали нас, чего мы от них требуем, но потом они поняли, что с нами спорить бесполезно, для нас важно точное соблюдение технологии, и мы будем строго спрашивать, если она не соблюдается», – в свою очередь отметила спикер сургутской думы Надежда Красноярова.

Всего в 2017 году на ремонт дорог потратят порядка 500 млн рублей. Около 440 млн на эти работы выделено из окружного бюджета, более 60 млн рублей – из казны муниципалитета. Ремонтная кампания должна завершиться к 1 сентября. По оценкам заказчика, в настоящее время план по ремонту дорог в городе выполнен на 70 процентов.