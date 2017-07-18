​Россияне отказываются от отечественных курортов в пользу Турции

Россияне отказываются от отечественных курортов, спрос упал на 20-30 процентов в летнем сезоне 2017 года. Об этом RNS рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, сообщают «Ведомости».
Тюрина считает, что главные причины этому холодная погода и отмена ограничений на поездку в Турцию. «Как показывает практика, в плохую погоду продажи туров куда бы то ни было снижаются. Кажется, что плохая погода везде. В этом году она сыграла довольно серьезную роль в снижении турпотока на российские курорты. В последнее время постоянно идут предупреждения МЧС о том, что в Крыму сильный ветер, в Сочи - дождь», – добавила она.
Гендиректор компании «ВИП сервис» Дмитрий Горин отметил, что пик продаж на зарубежные курорты был в январе-марте. Он считает, что Турция сейчас – лидирующее направление для россиян. Также по данным Tez Tour около 55 процентов продаж приходится на Турцию. За ней следуют Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария.
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