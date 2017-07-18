​Росгвардия может спасти ваши дачи от грабителей. Как это сделать?

Росгвардия вводит новую услугу «Летняя дача», для охраны имущества вам установят устройство передачи тревожного сигнала. Воспользоваться услугой можно в летнее время, устройство работает только при температуре от -10 до +40. На зимний период батарейки вынимаются, хранить их можно только в теплом помещении. Если есть необходимость охранять свою дачу круглогодично, то необходимо будет создать условия для поддержания температуры.