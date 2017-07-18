В Сургуте в третий раз пройдет армянский праздник Вардавар

Армянский праздник Вардавар пройдет в Сургуте в третий раз. Народные гуляния уже по традиции развернутся на территории ИКЦ «Старый Сургут» 23 июля в полдень. Принять участие приглашают всех желающих, вне зависимости от национальности, пола и возраста.

«В этом году впервые на сургутском Вардаваре выступят ребята из Союза татарской молодежи города Сургута. Они подготовили в подарок танцевальный флешмоб. На спортивных площадках будут проходить соревнования по национальной армянской борьбе кох. Также в программе - гири, армрестлинг, шахматы, нарды», - рассказал организатор Вардавара Давид Егшатян.

Уйти сухим с Вардавара еще никому не удавалось, так что стоит заранее позаботиться об удобной одежде и сохранности мобильных телефонов, чтобы они не пострадали от воды.