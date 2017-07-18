В Ханты-Мансийске будут готовить юных спецназовцев

В августе этого года в окружном центре откроется военно-патриотический лагерь. Это первое мероприятие, которое предполагает соглашение о сотрудничестве между администрацией Ханты-Мансийска и национальной гвардии России в Югре.

Лагерь с дневным пребыванием «Юный спезназовец» рассчитан на 25 человек или 2 отряда подростков в возрасте 12-14 лет.

За время нахождения в военно-полевых условиях ребятам предстоит пройти занятия по тактической, огневой и строевой подготовке, освоить азы рукопашного боя. Молодым людям представиться возможность обучиться общевоенным дисциплинам, принять участие в военно-спортивных состязаниях

Занятия будут проводить воспитатели кадетских классов средней школы №8 окружного центра и боевые офицеры Росгвардии.

Напомним, Ханты-Мансийск является первым муниципалитетом Югры, который подписал соглашения о сотрудничестве с Росгвардией. Документ предполагает совместную работу по формированию условий для военно-патриотического воспитания подрастающего поколения при взаимодействии с воинскими частями и подразделениями.

В окружной столице работа по формированию гражданской позиции молодежи ведётся целенаправленно на протяжении трёх лет. Вскоре в рамках проектного управления будет запущен специальный проект. «Подписание соглашения очень важный шаг на пути формирования системы развития гражданственности юных хантымансийцев. Убежден, что патриотическое воспитание без военной составляющей будет абсолютно не полным, не эффективным. Поскольку цель такой работы развить у подрастающего поколения готовность защищать свою Родину, а это является основным в иерархии человеческих ценностей», - подчеркнул глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, комментируя подписание соглашения 16 июня 2017 года.