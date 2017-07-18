​«Ведомости»: Нуждающиеся в России получают лишь 25 копеек с каждого выделенного рубля

Россия является мировым лидером по числу выплат и льгот и ежегодно тратит на социальные выплаты около 3 процентов ВВП – это больше, чем большинство стран с переходной экономикой. Но эти льготы малоэффективны, если говорить о борьбе с бедностью. Соцподдержку получают 65 процентов россиян. Согласно официальным данным, из 1 рубля, выделенного на адресную поддержку, до реально бедных доходит всего 25 копеек, сообщают «Ведомости».

Стоит отметить, что четверть всех социальных выплат получают люди с заслугами перед государством, сумма таких поощрений составляет 700 млрд. рублей. Также на соц. пакеты военных и госслужащих уходит чуть менее 12 процентов средств в регионах и на федеральном округе. Самые большие траты идут на поддержку ветеранов труда – в эту сумму входят не только деньги, но также учитываются и льготы на оплату жилья и проезд. Хоть среди ветеранов труда в 5,4 раза меньше бедных, чем в среднем по стране, когда приходиться снижать расходы, сокращают расходы на поддержку семей с детьми, а не на ветеранов.

Согласно данным Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), есть и необъяснимые выплаты: один из регионов предоставляет бесплатный проезд курсантам, другой обеспечил жильем победительницу конкурса «Краса России». Таким образом на реальную социальную поддержку идёт около 1,9 процентов ВВП (1,5 трлн рублей).

Авторы проекта, считают, что есть две причины низкой эффективности. «Несовершенство правил, используемых для проверки доходов при назначении выплат, и крайне небольшой размер большинства выплат, который не может вывести людей за черту бедности», - говорит соавтор доклада, руководитель Центра финансов социальной сферы НИФИ Олеся Феоктистова.

Важно понимать, что оценить уровень бедности сейчас, тяжело из-за того, что люди получают только часть зарплаты официально, поэтому существует риск забрать деньги у ветеранов труда и отдать людям с высокими доходами от неформальной деятельности, отметила директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова.