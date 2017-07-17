Югра выиграла грант на поддержку детей с аутизмом

Департамент социального развития Югры стал одним из 14 победителей в конкурсе на предоставление грантов, организованном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает сайт окружной администрации. Деньги в размере 2,8 млн рублей пойдут на оказание комплексной помощи детям с признаками расстройства аутистического спектра.

Сроки реализации – 2017-2018 годы. Общий объем финансирования программы поддержки составляет 9,6 млн рублей. Из них средства окружного бюджета – 6,8 млн рублей.

Планируется приобретение специализированного оборудования на общую сумму 4,7 млн рублей, финансирование сторонних организаций в сфере социальной поддержки детей с признаками аутизма, а также проведения конкурсов на выделение субсидий общественным некоммерческим обществами.

Для родителей будут разработаны информационно-просветительские материалы о признаках и способах ранней диагностики расстройства аутистического спектра, организации ранней комплексной помощи детям.

В Югре запланировано проведение региональной конференции «Межведомственное взаимодействие как эффективная практика помощи детям с РАС».

В то же время югорские специалисты представят свой опыт, изучат лучшие практики коллег из других регионов в ходе Всероссийской выставки-форума «Вместе - ради детей!»