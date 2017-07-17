АФК «Система» объявила о наступлении технического дефолта

АФК «Система» объявила о наступлении 17 июля технического дефолта по кредитным обязательствам компании на сумму около 3,9 млрд рублей, сообщает «Ведомости». Компания отмечает, что наступление техдефолта связано с арестом принадлежащих ей и АО «Система-инвест» акций МТС, «Медси» и БЭСК, наложенным в рамках иска «Роснефть», «Башнефти» и Республики Башкортостан к «Системе» и «Система-инвесту» на 170,6 млрд рублей.

«Система» подчеркивает, что несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств «обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер».

«В настоящий момент у нас есть понимание в отношении технического дефолта по обязательствам на 3,9 млрд руб. В случае наступления техдефолта по другим обязательствам, мы объявим об этом рынку», - добавил он.

«Башнефть» и «Роснефть» пытаются взыскать с АФК «Система» и ее «дочки» 170,6 млрд руб. за ущерб, который бывший владелец, по мнению истцов, нанес обществу при реорганизации, говорится в иске нефтяных компаний. Истцы указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для общества [«Башнефти»] итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».

Судебное разбирательство «Башнефти» и «Роснефти» с АФК «Система» улучшает инвестиционный климат, уверял главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин во время годового собрания 22 июня: «Дело идет о транспарентном ответственном поведении менеджмента и акционеров».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что разбирательство АФК с «Роснефтью» происходит «исключительно в судебной плоскости, и это не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в нашей стране».