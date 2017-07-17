Сдали назад. Депутаты заксобрания Красноярского края отказываются от повышения зарплат

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края могут отменить закон о повышении себе зарплат в два раза, сообщает ТВК. Об этом заявил губернатор края Виктор Толоконский.

«Я не считаю правильным публично сейчас противопоставлять свою позицию позиции Законодательного Собрания, депутатам. Но вполне допускаю, что депутаты, почувствовав такую реакцию, такое отношение, примут решение вообще эту норму сейчас исключить из закона и его отменить», – сказал губернатор.

После этих слов главы региона депутаты заксобрания начали массово заявлять о том, что отказываются от принятия этого законопроекта, так как в последний момент перед голосованием он был изменен.

«Законопроект вообще касался исчисления стажа службы, по нему было заключение Счетной палаты, что он денег не требует, он прошел комитет. А, оказывается, на сессии два депутата-единоросса внесли новую редакцию, никому об этом не сказали, никого не предупредили. По факту мы проголосовали, не зная этого нюанса, что там появились какие-то коэффициенты. Правда для многих вскрылась через неделю», — рассказывает депутат Александр Глисков.

Депутаты уже объявили, что на ближайшем заседании они будут голосовать за отмену закона.

Новость о повышении себе зарплат депутатами красноярского заксобрания приобрела широкий резонанс после публикации на Youtubeвидео с отрывком из эфира передачи «Новое утро» на местном телеканале ТВК, в котором телеведущий Александр Смол высмеял народных избранников. Сейчас видеоролик с новостью от Смола стремительно набирает популярность, приближаясь к отметке в один миллион просмотров.