Винни-Пух не пройдет. В Китае плюшевый медведь оказался под запретом

В китайском сервисе микроблогов Sina Weibo заблокированы посты с упоминанием Винни-Пуха, сообщает РИА Новости. Картинки с изображением мишки Пуха исчезли из мессенджера WeChat

Такие меры предположительно были приняты из-за часто встречающегося в соцсетях сравнения председателя КНР Си Цзиньпина с персонажем сказки британского писателя Алана Милна. Блокировка может быть связана с предстоящим 19-м съездом Коммунистической партии Китая.

Первые сравнения председателя КНР с Винни-Пухом появились в интернете в 2013 году во время его визита в США. Пользователи сопоставили фотографию Си Цзиньпина и тогдашнего президента США Барака Обамы с изображением медвежонка и Тигры. Как сообщает издание, фотография председателя КНР в автомобиле с открытым верхом, размещенная рядом с картинкой Винни-Пуха в игрушечной машине, была названа консалтинговой компанией Global Risk Insights изображением, наиболее часто подвергавшимся цензуре в 2015 году.