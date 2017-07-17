Югорский детсад заплатит 400 тысяч воспитаннику

Суд в Кондинском районе обязал детский сад выплатить 400 тысяч рублей из-за травмы воспитанника, сообщает окружная прокуратура.

По данным ведомства, ребенок получил травму во время прогулки, при этом характер повреждения не раскрывается. В прокуратуре заявили, что причиной несчастного случая послужило нарушение правил охраны труда и техники безопасности воспитателем.

Отмечается, что прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации как компенсации морального вреда, так и материального ущерба.