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Югорский детсад заплатит 400 тысяч воспитаннику

Суд в Кондинском районе обязал детский сад выплатить 400 тысяч рублей из-за травмы воспитанника, сообщает окружная прокуратура.

По данным ведомства, ребенок получил травму во время прогулки, при этом характер повреждения не раскрывается. В прокуратуре заявили, что причиной несчастного случая послужило нарушение правил охраны труда и техники безопасности воспитателем.

Отмечается, что прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации как компенсации морального вреда, так и материального ущерба.


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Сегодня в 18:37, просмотров: 71, комментариев: 0


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