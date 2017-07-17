ФАС требует отменить внутрироссийский роуминг в течение двух недель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от большой четверки сотовых операторов в течение двух недель отменить внутрироссийский роуминг, сообщает «Эхо Москвы». Ведомство обнаружило в действиях компании сотовой связи нарушения закона о защите конкуренции. От операторов потребовали изменить тарифы на роуминг, исключив разницу в цене за пользование связью вне домашнего региона для тех, кто подключен к дорогим и дешевым тарифам.

Операторы должны за десять дней уведомить абонентов об изменениях. Также ФАС вынесла предупреждения компаниям "Вымпелком", "МТС", "Мегафон" и "Т2 Мобайл".

Компании устанавливали и поддерживали разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. При этом чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для него разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках.

После анализа ценовых предложений и условий технической организации оказания услуг связи ФАС установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы. Четверка мобильных операторов должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.