​ВЦИОМ: россияне больше всего боятся роста цен и войны

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), составил рейтинг страхов россиян. Лидирующую строчку занял страх роста цен на продукты и обесценивания сбережений. Вторым главным страхом, который продолжает расти, являются военные конфликты, сообщает «ТАСС».

"С начала года на "карте страхов" россиян отмечается рост уровня напряженности, большинство показателей заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года и двухгодичной давности. Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами, остаются главными факторами, вызывающими беспокойство", – говорится в сообщении.

Индекс страхов измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от минус 100 до 100. Чем выше значение индекса, тем более вероятной кажется россиянам возникновение такой проблемы. Таким образом, ВЦИОМ отмечает, что страх роста цен в июне вырос до 28 пунктов (с 17 пунктов в январе), а два года назад этот показатель и вовсе составлял 8 пунктов.

Согласно рейтингу показатель уровня опасения россиян относительно военных конфликтов находится на уровне 20 пунктов (в начале года – 12 пунктов). Также вырос и страх проблем со здоровьем – он равняется 8 пунктам (в начале года – 0 пунктов). По мимо этого россияне считают, что выросли и риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты до минус 3 пунктов (с минус 11 в январе).

"Главными факторами обеспокоенности остаются дороговизна жизни и международная напряженность, показатели по ним продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику, – прокомментировал результаты исследования ведущий эксперт- консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб. – Оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым".

Напомним, что опрос ВЦИОМ был проведен с 22 по 27 июня 2017 года в 130 населенных пунктах. Объем респондентов составляет 1600 человек.