Музеев много не бывает. В Югре разрабатывается проект для повышения турпотока в регион

Власти Югорска разрабатывают проект музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру", который, по предварительным оценкам, позволит увеличить турпоток в регион на 10%, сообщает РИА Новости.

Проект "Ворота в Югру", целью которого является развитие внутреннего и въездного туризма, состоит из нескольких направлений: музейно-туристической части, которая предполагает возведение этнографических элементов, и рекреационной с местами отдыха для взрослых и детей, предусматривающим строительство гостиничного комплекса. Югорск - первый город на въезде в округ с европейской стороны, что, по замыслу авторов, позволит проводить на территории будущего комплекса мероприятия регионального и всероссийского масштаба.

По предварительной оценке городских властей, предполагаемый объем инвестиций на реализацию проекта за счет всех источников составит не менее 2 миллиардов рублей, при этом бюджетные инвестиции — около 370 миллионов рублей — планируется направить на объекты инженерной инфраструктуры и музейно-экспозиционную часть.

"К финансированию проекта планируется привлечь средства окружных и федеральных грантов, городского бюджета и спонсоров, коммерческих фирм и частных лиц, заинтересованных в реализации проекта", — добавили в администрации Югорска.

В муниципалитете подсчитали, что открытие комплекса "Ворота в Югру" позволит создать 250 рабочих мест в сфере малого предпринимательства, придорожного сервиса, транспортных услуг, общественного питания, торговли и развлекательных услуг.