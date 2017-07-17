​В Нижневартовске играют в «Хороший футбол»

Весной в Нижневартовске и еще трех городах России стартовал «Хороший футбол» — благотворительный проект компании СИБУР, направленный на развитие и поддержку детско-юношеского спорта.

В конце мая в Нижневартовске прошел отборочный этап футбольного турнира, который посетил Евгений Алдонин — двухкратный чемпион России и бывший игрок российской сборной по футболу. По итогам соревнований жюри определило команду спортсменов 11-12 лет, которая будет представлять город на «Финале четырех» в Тобольске — ей стала команда СДЮШОР по ИВС им А.М. Беляева под руководством Евгения Литвинова. В рамках проекта Евгений вместе с младшим тренером команды, Антоном Литвиновым, отправился в Москву на тренинг от ведущих экспертов сети футбольных центров «Чемпионика».

В Москве обучение проходили восемь тренеров из Нижневартовска, Дзержинска, Благовещенска и Тобольска. Днем участники проекта изучали теорию, а вечером отрабатывали упражнения на практике, чтобы по возвращению в свои города поделиться знаниями с подопечными и как можно лучше подготовить их к финалу.

Команда юных футболистов поборется за возможность привезти финал «Хорошего футбола» 2018 года в свой город, а от их болельщиков зависит то, построят ли в Нижневартовске новую футбольную школу. В течение всего лета болельщики будут выполнять разные задания, которые придумывают для них организаторы проекта: начиная от видео квестов и заканчивая городскими флешмобами. За каждое из них жюри будет начислять баллы, на основании которых определится победитель.



Ваня Некрасов, капитан футбольной команды СДЮШОР по ИВС им А. М. Беляева:

«Отборочный тур «Хорошего футбола» в нашем городе прошел очень здорово, особенно мне запомнились спортивные эстафеты и мастер-класс от Евгения Алдонина — он даже оставил мне автограф на капитанской фуражке. Сейчас мы можем немного отдохнуть и набраться сил, но уже совсем скоро опять приступим к тренировкам. Мы бы очень хотели победить на финальном турнире, поэтому будем много тренироваться и отрабатывать разные ходы. Я как капитан команды стараюсь подбадривать своих друзей, а наш тренер следит за тем, чтобы все работали в полную силу — он у нас строгий, но справедливый. Думаю, Евгений Анатольевич верит в нас и в нашу победу, и мы постараемся его не подвести».