​На Автовазе планируются большие сокращения: тысячи работников за два года

«АвтоВАЗ» в 2017-2018 годах планирует сократить штат более чем на 8000 тысяч человек, рассказал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на совещании по вопросам развития "АвтоВАЗа", сообщает «ТАСС».

"По информации "АвтоВАЗа", 6 тыс. человек в текущем году и еще 2,2 тыс. человек в 2018 году [будут сокращены]", - сказал он.

Бабич считает, что сейчас важно сохранить все социальные гарантии к сокращённым сотрудникам. "Люди должны получить все положенные выплаты, люди должны получить новые профессии, новые хорошо оплаченные рабочие места. Все мероприятия администрация предприятия должна выполнить так, чтобы не создавать социальной напряженности", - уточнил полпред.

Напомним, по итогам 2016 года чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО сократился на 39,3 процента и составил 44,8 млрд руб. (против 73,9 млрд руб. годом ранее). Также АвтоВАЗ планировал увеличить объемы производства автомобилей на 13,9%, или до 465 тыс. машин, в 2017 году.