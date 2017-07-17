Сургутским пенсионерам расскажут, что такое компьютеры и с чем их едят

В рамках субсидирования проектов ТОС, на базе пункта по работе с населением № 16 МКУ «Наш город» (пр. Первопроходцев, д. 2), территориальное общественное самоуправление № 16 организует курсы повышения компьютерной грамотности для граждан старшей возрастной категории.
Набор на курсы проводится ежегодно начиная с 2013 года. За это время прошли обучение порядка 150 неработающих пенсионеров города. Занятия проводит дипломированный специалист, который готов помочь каждому «подружиться» с компьютером.
По итогам обучения каждый слушатель сможет:
Записаться на курсы могут граждане старшей возрастной категории, проживающие в микрорайонах № 25, 27 и районе Геологов до 31 августа 2017 года по телефонам 25-02-92, 66-92-54 или в пункте по работе с населением № 16 МКУ «Наш город» по адресу: пр. Первопроходцев, д. 2.
Занятия проходят 2 раза в неделю, курс обучения составляет 3 месяца.
Закрываем политический сезон. Депутат Госдумы Александр Сидоров // ONLINE 25 июля в 11.00