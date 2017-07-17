Сургутским пенсионерам расскажут, что такое компьютеры и с чем их едят

В рамках субсидирования проектов ТОС, на базе пункта по работе с населением № 16 МКУ «Наш город» (пр. Первопроходцев, д. 2), территориальное общественное самоуправление № 16 организует курсы повышения компьютерной грамотности для граждан старшей возрастной категории.

Набор на курсы проводится ежегодно начиная с 2013 года. За это время прошли обучение порядка 150 неработающих пенсионеров города. Занятия проводит дипломированный специалист, который готов помочь каждому «подружиться» с компьютером.

По итогам обучения каждый слушатель сможет:

грамотно сохранять в компьютере и просматривать любую информацию: тексты, фотографии, музыку, фильмы;

общаться с родными и близкими через переписку по электронной почте и социальные сети;

слушать любимые радиостанции и смотреть телепередачи в любое время;

искать полезную информацию: адреса и телефоны необходимых учреждений, прогноз погоды, телепрограмму, афиши театров и музеев;

пользоваться социально-бытовыми услугами через Интернет: предоставление показаний счётчиков и оплата ЖКУ, онлайн запись в поликлинику, выбор и заказ доставки продуктов и лекарств на дом.

Занятия проводятся на бесплатной основе!

Записаться на курсы могут граждане старшей возрастной категории, проживающие в микрорайонах № 25, 27 и районе Геологов до 31 августа 2017 года по телефонам 25-02-92, 66-92-54 или в пункте по работе с населением № 16 МКУ «Наш город» по адресу: пр. Первопроходцев, д. 2.

Занятия проходят 2 раза в неделю, курс обучения составляет 3 месяца.