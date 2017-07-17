Сургутнефтегазбанк дает советы о том, как выгоднее обменять валюту перед отпуском

Наступил сезон отпусков, и многие уже приобрели путевки за границу. Несколько советов о том, как выгодно обменять валюту.
1. Выгоднее обменять всю сумму валюты сразу, а не частями. В этом случае вы сэкономите на разовой фиксированной комиссии.
2. Старайтесь не обменивать валюту сразу по прибытию – курс в аэропортах и на вокзалах часто невыгоден.
3. Большая очередь в банке? Воспользуйтесь банкоматом.
4. Используйте экономные сервисы обмена. Например, обмен валюты по
курсу Московской биржи в Сургутнефтегазбанке. На бирже более выгодный курс, и
вы еще успеваете воспользоваться акцией, в период действия которой размер
комиссии банка составит 0,8% от суммы операции в рублевом эквиваленте при
обмене от 1 000 до 5 000 и 0,7% при обмене свыше 5 000 единиц
иностранной валюты. Акция действует по 31 декабря
Покупка-продажа безналичной иностранной валюты по курсу Московской биржи для физических лиц доступна во всех офисах Сургутнефтегазбанка.
Операции осуществляются на суммы, кратные 1 000 единиц иностранной валюты. Купить-продать можно доллары США, евро, швейцарский франк*, английский фунт стерлингов. По итогам сделки клиенту предоставляется отчет об операции.
Для того чтобы воспользоваться услугой, клиенту достаточно один раз открыть в банке два счета: в рублях и иностранной валюте.
Осуществлять конверсионные операции с безналичной иностранной валютой по курсу Московской биржи можно в офисах Сургутнефтегазбанка с 12 до 19 часов местного времени.
*Купля-продажа швейцарских франков доступна для клиентов «Премиального банкинга».
Закрываем политический сезон. Депутат Госдумы Александр Сидоров // ONLINE 25 июля в 11.00