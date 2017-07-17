Сургутнефтегазбанк дает советы о том, как выгоднее обменять валюту перед отпуском

Наступил сезон отпусков, и многие уже приобрели путевки за границу. Несколько советов о том, как выгодно обменять валюту.

1. Выгоднее обменять всю сумму валюты сразу, а не частями. В этом случае вы сэкономите на разовой фиксированной комиссии.

2. Старайтесь не обменивать валюту сразу по прибытию – курс в аэропортах и на вокзалах часто невыгоден.

3. Большая очередь в банке? Воспользуйтесь банкоматом.

4. Используйте экономные сервисы обмена. Например, обмен валюты по курсу Московской биржи в Сургутнефтегазбанке. На бирже более выгодный курс, и вы еще успеваете воспользоваться акцией, в период действия которой размер комиссии банка составит 0,8% от суммы операции в рублевом эквиваленте при обмене от 1 000 до 5 000 и 0,7% при обмене свыше 5 000 единиц иностранной валюты. Акция действует по 31 декабря 2017 г.

Покупка-продажа безналичной иностранной валюты по курсу Московской биржи для физических лиц доступна во всех офисах Сургутнефтегазбанка.

Операции осуществляются на суммы, кратные 1 000 единиц иностранной валюты. Купить-продать можно доллары США, евро, швейцарский франк*, английский фунт стерлингов. По итогам сделки клиенту предоставляется отчет об операции.

Для того чтобы воспользоваться услугой, клиенту достаточно один раз открыть в банке два счета: в рублях и иностранной валюте.

Осуществлять конверсионные операции с безналичной иностранной валютой по курсу Московской биржи можно в офисах Сургутнефтегазбанка с 12 до 19 часов местного времени.

*Купля-продажа швейцарских франков доступна для клиентов «Премиального банкинга».