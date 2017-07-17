​Сотрудники ГИБДД раскрыли 29 преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД возбудили уголовные дела по 29 преступлениям: угон – 3, кража – 2, наркотики – 2, угроза убийством – 1, применение насилия в отношении представителя власти – 1, управление ТС в состоянии опьянения, будучи лишенным – 20. При этом задержали пять человек, находящихся в розыске.

Согласно данным УМВД всего зарегистрировали пять угонов, три из них раскрыли госавтоинспекторы. Совершены они были в разных городах - два автомобиля угнали из Нижневартовска, два из Ханты-Мансийска и один из Лангепаса. Кто-то из угонщиков вскрывал машины, кто-то просто пользвался беспечностью хозяев авто, оставивших ключи внутри. А одну из машин увели прямо со станции СТО.

«Известно, что автомобили угоняют практически ежедневно. И наиболее частой их причиной является человеческая беспечность. Поэтому, самым простым «противоугонным правилом» является внимательное и бережное отношение к своему автомобилю», - сообщает УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.