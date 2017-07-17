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​«Я видела его огромные бешеные глаза и огромный нос». Пострадавшая россиянка рассказала подробности о нападении на туристов в Хургаде

Пострадавшая россиянка Елена Михайленко, рассказала подробности нападения на туристов на пляже отеля Sunny Days El Palacio в египетском курортном городе Хургада, сообщает «РБК».

По словам Елены, она отдыхала на пляже. «Где-то через десять минут мне послышался какой-то крик. Я поднимаюсь, поворачиваюсь и вижу, что ко мне на всей скорости несется этот араб. Я видела его огромные бешеные глаза и огромный нос», — поделилась воспоминаниями россиянка.

Елена объяснила, что не стала спасаться от нападающего, бежать ей было некуда, а в море были кораллы. В итоге женщине пришлось бороться с нападающим, и, пока она стояла на ногах, всё было хорошо. «А потом то ли он меня с ног сбил, то ли я сама упала — и уже было месиво, как говорится», — рассказала женщина. Она смогла вырваться и убежать, но у неё была глубокая рана шеи и полностью изрезана правая рука. «Дальше было самое страшное. Я шла от пляжа по жаре до отеля, который находится на второй линии, и никто по пути мне не помог. Пришла на ресепшен, вызвали скорую, но и она очень долго не ехала», — сообщила пострадавшая.

Напомним, что нападение на туристов произошло в пятницу 14 июля в Хургаде. Нападавший попал на территорию отеля, предположительно, приплыв с ближайшего общественного пляжа. В результате нападения погибли две женщины из Германии и ещё несколько человек, в том числе одна россиянка, получили ранения. Нападавшим оказался 28-летний Абдул Рахман Шамс Шаабан, связанный с террористами из «Исламского государства». Мужчина общался с террористами через интернет, так и получил приказ напасть на иностранцев.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 169, комментариев: 0


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