В минском метро взорвался вейп. О таком Минздрав не предупреждал

У одной из пассажирок минского метро взорвался аккумулятор электронной сигареты, лежавшей в рюкзаке, сообщает lenta.ru со ссылкой на портал Telegraf.by. Инцидент произошел у входа на станцию «Площадь Победы» Минского метрополитена. Аккумулятор самовоспламенился, девушка отбросила рюкзак в сторону. Подбежавший сотрудник милиции затушил огонь.

Напомним, в конце мая текущего года у московского школьника вейп взорвался прямо во рту, а парень остался без части челюсти. В январе 2017 при аналогичных обстоятельствах пострадал житель американского штата Айдахо: мужчина лишился семи зубов, получил ожоги лица второй степени и другие ранения полости рта.