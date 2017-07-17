​Народные умельцы научились разрезать купюры, склеивать их заново и выдавать их банкомату так, чтобы обогатиться

Центробанк РФ получил информацию от многих кредитных организаций, в том числе от «Сбербанка», о случаях вборса фальшивых купюр в банкоматы. Случаи зафиксированы в разных регионах России, но в основном в Москве, сообщает newsru.com.

«Были так называемые "склейки", где, условно, из десяти купюр, разрезая их на десять частей, склеивая, появляется одна дополнительная купюра, которая заносится на счет карточки, а потом выдается наличными», - пояснил зампреда правления банка Станислав Кузнецов.

Напомним, что первый зампред Банка России Георгий Лунтовский уже заявлял, что ЦБ отметил рост сбыта фальшивых купюр через банкоматы, а причиной этому назвал несоблюдения требований к проверке машиночитаемых признаков. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин высказался за ужесточение наказаний. Он считает, что если 25 процентов банкоматов и более не соответствуют требованиям ЦБ, то нужно такой банк лишать лицензии.