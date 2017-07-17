«Отец» жанра фильмов о живых мертвецах Джордж Ромеро — умер

Создатель «Ночи живых мертвецов» Джордж Ромеро — умер

Скончался 77-летний режиссер, «отец» жанра зомби-фильмов, создатель «Ночи живых мертвецов» Джордж Ромеро. Как сообщил представитель режиссера, он «умер мирно во сне после короткой, но агрессивной битвы с раком легких».

Джордж Эндрю Ромеро родился в Бронксе в Нью-Йорке 4 февраля 1940 года. Он учился в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге и в 1960 году окончил университетский Колледж изобразительных искусств.

Ромеро также снял сиквелы: «Рассвет мертвецов» (1978), «День мертвецов» (1985), «Земля мертвых» (2005), «Дневники мертвецов» (2007) и «Выживание мертвецов» (2009).