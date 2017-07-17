​Владимир Путин проведет еще одну «прямую линию», но специально для школьников

Президент РФ вновь готовиться отвечать на вопросы граждан. 21 июля в образовательном центре «Сириус» состоится встреча Владимира Путина со школьниками из 66 регионов России, где в прямом эфире он даст ответы на интересующие их вопросы. Встреча будет называться «Недетский разговор с Владимиром Путиным».

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что тема молодежи и детей станет одной из ключевых в избирательной кампании Владимира Путина на 2018 год. Это решение принято после того, как именно молодежь проявила особую активность в ходе протестных акций 26 марта и 12 июня.