​«Ведомости»: При помощи Siri у вас могут украсть деньги с банковского счёта «Сбербанка» и «Тинькофф банка», даже при заблокированном экране

Голосовой помощник Siri даже в заблокированном состоянии способен перевести деньги через SMS-банкинг. За девять месяцев «Сбербанк» и «Apple» так и не решили эту проблему, сообщают «Ведомости».

Во время блокировки iPhone, можно вызвать голосового помощника Siri и попросить его отправить SMS-сообщение на номер 900 – это система SMS-банкинга, а в сообщении можно указать сумму перевода и номер адресата. После чего в ответ придёт код для подтверждения, который в свою очередь необходимо отправить на тот же номер. Стоит отметить, что Siri теперь может переводить деньги и со счёта в «Тинькофф банке», причём без SMS-подтверждения. У подобных операций есть лимиты, такие переводы можно совершить не более 10 раз в день, а каждый платёж не должен превышать 1500 рублей.

Напомним, что доступ к помощнику Siri во время заблокированного экрана можно запретить и абсолютно точно необходимо скрывать содержимое всплывающих окон, поскольку они могут содержать, как банковскую, так и личную информацию.