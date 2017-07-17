Идея с запретом продажи алкоголя в выходные дни становится все реальнее

Положение о запрете планируют внести в Стратегию формирования здорового образа жизни населения, разрабатываемую Минздравом. Такую информацию предоставляют «Известия». Издание также сообщает, что идею запрета озвучил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины при министерстве здравоохранения России. Там считают, что «трезвая политика» страны осуществляется в недостаточной степени. В частности, мало что предпринимается для снижения доступности спиртного. Именно этот «промах» планируется исправить посредством Стратегии: жестко контролировать розничную продажу алкоголя. И особенно по выходным.

Сейчас проект реализации Стратегии еще только разрабатывается.

Кстати:

Сейчас продажа алкогольной продукции уже имеет ограничения: законно это можно делать с 8 утра до 11 вечера. Однако местные власти могут регулировать этот вопрос самостоятельно, ужесточая условия продажи спиртного. В некоторых регионах запрет на продажу алкоголя в выходные дни уже введен.