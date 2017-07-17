​В России собираются запретить рекламу по воскресеньям

Сегодня соответствующий законопроект собираются внести в госдуму депутаты ЛДПР. «РИА Новости» приводят цитату парламентариев:
«В выходные люди должны отдыхать. В том числе – иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы. А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых. Навязчивые ролики напоминают людям о разных заболеваниях, проблемах, попросту раздражают».
Еще одной веской причиной запретить рекламу в воскресенье депутаты назвали "детское время":
«В выходные дни дети включают телевизор, радио сразу, как только просыпаются. Как известно, сознание человека формируется в детском возрасте, именно поэтому несформировавшееся сознание ребенка легко поддается влиянию не всегда положительной рекламой».
Закрываем политический сезон. Депутат Госдумы Александр Сидоров // ONLINE 25 июля в 11.00