​В России собираются запретить рекламу по воскресеньям

Сегодня соответствующий законопроект собираются внести в госдуму депутаты ЛДПР. «РИА Новости» приводят цитату парламентариев:

«В выходные люди должны отдыхать. В том числе – иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы. А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых. Навязчивые ролики напоминают людям о разных заболеваниях, проблемах, попросту раздражают».

Еще одной веской причиной запретить рекламу в воскресенье депутаты назвали "детское время":

«В выходные дни дети включают телевизор, радио сразу, как только просыпаются. Как известно, сознание человека формируется в детском возрасте, именно поэтому несформировавшееся сознание ребенка легко поддается влиянию не всегда положительной рекламой».