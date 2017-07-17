В округе стартовала экспедиция "Славянский ход"

Ежегодная комплексная экспедиция «Славянский ход» стартовал в автономном округе в минувший четверг и продлится до 24 июля.

«Славянский ход-2017» пройдёт по маршруту Сургут – Ханты-Мансийск – Октябрьское – Берёзово и обратно. Во время экспедиции запланировано три круглых стола с участием представителей научного сообщества Югры и России.

По словам начальника отдела информационно-аналитической работы БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского» Светланы Гетьман, 17 июля в Берёзове состоится научно-практическая конференция на тему «Основы культурной политики и общество: национальные приоритеты и региональные особенности.

Участники конференции обсудят несколько вопросов: место Югры в многовековых культурных и торговых связях с Древней Русью, объём фондовой экспонатики по теме Югры в коллекции российских музеев, исследования русскими и европейскими учёными культуры Югры в её взаимосвязи с русской православной традицией.

Напомним, выставка проводится в автономном округе с 1991 года.