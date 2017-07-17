В Нижневартовском районе выпустят путеводитель для туристов

В Нижневартовском районе идет работа над путеводителем по местным туристическим объектам и маршрутам, чтобы каждый желающий смог путешествовать, как при помощи туроператора, так и самостоятельно.

Туристов, которые посещают Нижневартовский район, привлекает особый колорит сибирского края, этнографические стойбища и краеведческие музеи. Здесь появляются новые памятники истории, культуры и архитектуры. Теперь вся информация о достопримечательностях будет собрана в одном каталоге. В путеводитель дополнительно к существующим пяти маршрутам внесены проекты девяти новых, из них семь – круглогодичных и два сезонных.

По словам Нэли Алексеёнок, начальника управления культуры администрации Нижневартовского района, в районе большая работа ведется по возрождению, восстановлению памятников культуры, истории. Появление новых памятников истории и культуры стало причиной того, чтобы внести в каталог новые туристические маршруты и программы. Путеводитель будет состоять из трех частей. Первая расскажет об истории района. Будут представлены история и особенности развития каждого населенного пункта, достопримечательности, также объекты, где можно провести время, отдохнуть, переночевать.

Вторая часть путеводителя познакомит с туристическими маршрутами. Разработаны проекты и новые комплексные экскурсионные программы по таким видам туризма, как историко-этнографический, сельский, событийный, активный, гастрономический, промышленный. Например, одна из таких программ – «У излучины реки», где гид рассказывает о поселке энергетиков, знакомит с крестьянско-фермерским хозяйством «Мардер». Там можно попробовать мясную и молочную продукцию натурального производства. А в следующем пункте назначения – излучинском рыбозаводе – можно узнать секреты приготовления солёной, вяленой и копченой рыбы, продегустировать и по желанию приобрести понравившуюся продукцию.