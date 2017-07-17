|В государственном художественном музее Ханты-Мансийска открылась выставка «Мой мир: Семья, Югра и Я». На выставке представлены 153 работы юных и взрослых авторов от 6 до 60 лет.
Работы авторов выполнены в разнообразных техниках: гуашь, акварель, карандашный и пастельный рисунок, живопись акриловыми красками и коллаж, лепка и роспись по дереву.
Выставка продолжит работу до 10 сентября 2017 года.
В государственном художественном музее Ханты-Мансийска открылась выставка, посвященная семье
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17 июля в 01:53, просмотров: 301, комментариев: 0
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