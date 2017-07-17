В государственном художественном музее Ханты-Мансийска открылась выставка, посвященная семье

В государственном художественном музее Ханты-Мансийска открылась выставка «Мой мир: Семья, Югра и Я». На выставке представлены 153 работы юных и взрослых авторов от 6 до 60 лет.

Работы авторов выполнены в разнообразных техниках: гуашь, акварель, карандашный и пастельный рисунок, живопись акриловыми красками и коллаж, лепка и роспись по дереву.

Выставка продолжит работу до 10 сентября 2017 года.