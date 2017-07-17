Молодые историки Югры создадут настольную игру по истории округа

В ханты-мансийском центре «Открытый регион» прошла установочная веб-конференция для молодёжной рабочей группы, сформированной для участия в просветительском проекте «Многовековая Югра».

Модератором веб-конференции выступила руководитель рабочей группы по реализации проекта «Многовековая Югра» Оксана Макеева. Она рассказала участникам о задачах предстоящей работы – создать увлекательную настольную игру по теме истории Югры.

В актив группы входят девять участников недавно проведённого окружного конкурса пиар-проектов по продвижению и позиционированию просветительского проекта. К осени их число должно увеличиться.