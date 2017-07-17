Жительница Югры поборется за титул «Мисс молодежь»

Руководитель центра студенческих инициатив Югорского госуниверситета Регина Гелимова примет участие во всероссийском конкурсе социально ответственных девушек на звание «Мисс молодежь».

Девушка увлекается кулинарией, чтением, сноубордом, со студенческих лет занимается волонтерством, является одним из основателей добровольческого движения в Югре. Будучи менеджером образовательных проектов Волонтерского центра ЮГУ, она провела более 500 олимпийских уроков на территории автономного округа. Также Регина готовила волонтеров для Олимпиады и Паралимпиады в Сочи и других масштабных мероприятий как Югры, так и России.

В заявке на конкурс, на вопрос, почему именно она должна получить звание «Мисс молодежь», Регина написала, что достойна этого титула, потому что имеет четкую жизненную позицию и не может пройти мимо человека, который нуждается в помощи.

На конкурсе югорчанка представит социальную акцию и будет вести свой блог, в котором расскажет о развитии своих инициатив. На финальном этапе жюри конкурса оценит работу, а авторы лучших и самых эффективных проектов выйдут на заключительный этап. Финал пройдет в ноябре, в Мурманске. Планируется, что в него попадут 24 девушки из восьми федеральных округов. Список лучших опубликуют до 30 сентября.

Отметим, что приём заявок на конкурс продлится до 31 июля. Принять участие в нем могут девушки в возрасте от 18 до 28 лет.