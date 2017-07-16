Футбола не будет. Арабские государства требуют лишить Катар ЧМ-2022

Шесть арабских стран потребовали от Международной федерации футбола (FIFA) перенести чемпионат мира 2022 года из Катара, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

По данным издания, с письменным требованием в FIFA обратились Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет. По информации агентства, они указали, что Катар не сможет провести чемпионат мира на должном уровне и обеспечить безопасность болельщиков, так как эта страна является «базой террористов». Страны-соавторы пригрозили бойкотировать турнир, если FIFA не удовлетворит их требования.



Как напоминает "Коммерсант", в связи с обвинениями в пособничестве террористам Катар оказался в центре дипломатического скандала: страны Персидского залива и несколько других мусульманских государств в начале июня разорвали дипотношения с Катаром или понизили их уровень. Позднее Доха получила список требований, выполнение которых было названо необходимым условием преодоления кризиса, однако катарские власти отказались следовать списку.