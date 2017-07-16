Новая LADA Vesta появится на рынке к концу 2017 года

Новый кросс-универсал Lada Vesta SW Cross поступит в продажу в октябре-ноябре 2017 года. Об этом сообщают "Автоновости дня" со ссылкой на главу компании "Автоваз" Николя Мора. Точная дата старта продаж пока не известна, как и цена. Ориентировочно она составит около 800 тыс. рублей.

Мор расскаал, что кросс-универсал начнут собирать во втором полугодии на производственных мощностях завода в Ижевске. Так же с сентября 2015 года собираются седаны Lada Vesta. В отличие от последних, универсалы Vesta SW и SW Cross получили целый ряд улучшений, часть из которых впоследствии перекочует и в оснащение четырехдверок.

Например, это дневная подсветка панели приборов, дополнительный плафон освещения для задних пассажиров, доработанная электрика и т.д. Под капотом универсалов расположится привычная моторная линейка, включающая в себя 1.6-литровый двигатель мощность 106 лошадиных сил, а также новый вазовский агрегат на 1.8 литра, который выдает мощность в 122 "лошадки".